أعلنت الفنانة سهر الصايغ، موعد عزاء والدها الدكتور محمد الصايغ، الذي توفي ظهر اليوم، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت الصايغ: "إنا لله وإنا إليه راجعون، عزاء المغفور له بإذن الله والدي الدكتور محمد الصايغ، غدا الأربعاء، 18 ديسمبر، بعد صلاة المغرب بمسجد المشير طنطاوي، بقاعة الإيمان بالتجمع الخامس، بالله عليكم تدعو له".

وتوفي ظهر اليوم والد الفنانة سهر الصايغ، حسب ما أعلنت الأخيرة عبر صفحتها على فيس بوك.

وكتبت سهر الصايغ: "توفي إلى رحمة الله الواسعة والدي الدكتور محمد الصايغ".

وتشارك الفنانة في مسلسل "النهاية"، المقرر أن يخوض به النجم يوسف الشريف السباق الرمضاني المُقبل، والذي صوروا بعض مشاهده الأولى في دولة الأردن، حيث عادت سهر أول أمس من هناك، بعد الانتهاء من تصوير مشاهدها.