أُعلن بمنتدى شباب العالم.. أهمية تأسيس مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي

أشاد خبراء متخصصون في الذكاء الاصطناعي، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي يهدف إلى الارتقاء بأساليب استخدامه، من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعادة بناء القدرات للتغلب على التحولات المتوقعة في سوق العمل، في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم، المنعقد بشرم الشيخ، اليوم، مؤكدين أنه يسهم في تخريج كوادر بشرية مدربة ومؤهلة للتغلب على مشكلات التنمية في مصر بالطرق الحديثة، مشددين على ضرورة نشر ثقافة التكنولوجيا بين أطياف المجتمع المصري، حتى يستطيع الجميع التعامل معها.

"علام": يسهم في تخريج كوادر مدربة جيداً

يقول الدكتور النميري علام، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة سوهاج، إن إنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي يسهم في تخريج جيل من الشباب سواء الطلاب أو الباحثين على دراية كافية بالحاسب الآلي والأسس التطبيقية له في مختلف القطاعات بشكل جيد، خاصة أن الحاسب الآلي أصبح أمرا ضروريا وملحا في الوقت الحالي.

حلقات وصل سينشئها المركز بين الشركات الدولية، ما يتيح فرصة نقل الخبرات والمعرفة بين المبتكرين، بحسبما أكده "علام" لـ"الوطن"، موضحاً أنه يفيد الشباب في الابتكار والإنتاج ما يقلل عملية الاستيراد لغالبية المنتجات.

يرى "علام"، فكرة إنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي، يلزمها دور ملموس من مختلف مؤسسات الدولة لنشر الوعي بأهمية التكنولوجيا، وكيفية تعظيم الاستفادة منها، مشدداً على ضرورة تكثيف الندوات وورش العمل لتأهيل الطلاب والباحثين للتعامل مع التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي حتى يكون المركز بمثابة الحاضنة الأم لهم، لافتاً إلى أن مصر اتخذت خطوات ملموسة في التحول الرقمي ما يوفر بيئة مشجعة على استخدامه بشكل جيد.

"عبد الآخر": يعد منبراً للثورة الصناعية الرابعة

يسهم المركز الإقليمي للذكاء الاصطناعي، في توعية الشباب بثقافة الذكاء الاصطناعي، فهو يعد أحد أهم الملفات التي تم طرحها خلال جلسات المنتدى وهو بمثابة تحقيق للتنمية المستدامة، بحسبما أكد الدكتور أحمد عبدالآخر، استشاري في إحدى الشركات المتخصصة في قواعد البيانات.

وأكد "عبد الآخر" لـ"الوطن"، أن المركز الإقليمي سيكون بمثابة منبر الثورة الصناعية الرابعة لتثقيف الشباب وتعريفهم كيفية استخدامه في تطوير مهارات الموارد البشرية بطرق تدعم التنمية والتطور التكنولوجي الذي يعتبر أهم آليات التقدم في جميع المجالات.

اتفق "عبد الآخر" مع "علام" في أهمية تطوير وتأهيل شباب الجامعات على كيفية التعامل مع التقنيات الحديثة، لافتاً إلى أن الذكاء الاصطناعي سيسهم في إخفاء العديد من المهن وظهور المهن الأخرى الحديثة.

"غنيمة": يدعم التحول الرقمي للصناعات المحلية

الدكتور ماجد غنيمة، مدير مركز الابتكار بجامعة عين شمس، يرى أن مركز الذكاء الاصطناعي يسهم في خلق العديد من المواهب المدربة، بجانب خلق خدمات ومنتجات تكنولوجية جديدة، ودعم الشركات الناشئة، مضيفاً أن المركز يدعم التحول الرقمي للصناعات المحلية، ويساعد صانع القرار على اتخاذ العديد من الإجراءات الخدمية بشكل يضمن وصولها لمستحقيها.