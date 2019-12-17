نبيلة مكرم: "العودة للجذور" تهدف للتعايش السلمي وقبول الآخر

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن مبادرة "العودة للجذور"، التي أطلقتها الوزارة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عام 2017، تهدف إلى التعايش السلمي والتنوع في الثقافات وقبول الآخر، ما بين اليونان ومصر وقبرص.

وأضافت "مكرم"، خلال استضافتها ببرنامج "لقاء خاص"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة جرى إطلاقها تماشيا مع التعاون الثلاثي بين البلدان على الصعيد السياسي، لإظهار قوة الدبلوماسية الشعبية، التي تساند دائما الدبلوماسية الرسمية، موضحة أنه جرى إعادة 150 يوناني وقبرصي مصري إلى مدارسهم وكنائسهم ومستشفياتهم، التي كانوا يذهبون إليها سابقا: "كان شعور طيب العودة مرة أخرى للجذور، عبر مصر الحاضنة لكل الثقافات والجنسيات والأديان".

وأكدت أن المبادرة جرى إلحاقها بمجلس العموم البريطاني، وتلقت مصر إشادة لوجود نظره إيجابية عن الهجرة: "دائما بنتكلم عن الهجرة غير الشرعية، وتصدير الإرهاب والمشاكل اللي بيتعرض ليها المهاجر غير الشرعي، ولكن هناك نظرة إيجابية عن الهجرة، وبعد 100 سنة، هيتكلموا عن المصريين في الخارج، اللي شاركوا في نظام قضائي أو دعموا قطاع زراعي في دولة ما"، مشيرة إلى أن مصر هي الدولة الأولى التي كرمت تلك الجاليات: "البداية كانت صعبة وشوفت اندماج المجتمع المصري بكل طوائفه، ولما عرضت الفكرة على الرئيس ادانا الرعاية وأطلقنا المبادرة".