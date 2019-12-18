أعربت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن إعجابها الشديد بما قدمه الشباب المشارك بمنتدى شباب العالم، في دورته الثالثة.

وقالت خلال منشور على صفحتها الرسمية عبر "فيس بوك": "لقد غمرتني مشاعر عديدة متباينة خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم، ما بين الإعجاب بما قدمه الشباب عبر الأيام الخمسة، من قدرة على التعبير والوعي بالقضايا العالمية، والإخلاص في محاولة إيجاد حلول لها، بالإضافة إلى الانبهار بقدرة هؤلاء المُكرمين من الشباب، من جميع أنحاء العالم على تحقيق أحلامهم رغم صغر سنهم".

وأضافت: "أخيرا أتطلع بشوق للنسخة القادمة، وانتظار ما يمكن أن يقدمه هؤلاء الشباب للعالم من جديد بحماسهم ونقائهم المستمر".

منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي، يُقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، إضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.