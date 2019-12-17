قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مؤتمر شباب العالم يجني ثمار ما زرعه في النسختين الأولى والثانية.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc"، أن المنتدى ناضج هذا العام جدا، مشيرة إلى أن التحضير كان مختلفا للغاية، كذلك انتقاء شخصيات المتحدثين.

وتابعت أن أكثر من 300 ألف طلب حضور على مستوى العالم اختير منهم 7 آلاف، مؤكدة أن عدد المتقدمين الكبير يعكس أهمية المنتدى الكبيرة عالميا، "دي نقطة نجاح وإثبات قوة للمنتدى على مستوى العالم".

واستطردت: "كل ما بتكبر المنصات كل ما بيبقى فيه طلب عليها، كل ما يبقى فيه قصص نجاح ومواضيع هامة للنقاش".

وأشارت إلى أن الشباب لديهم رغبة كبيرة في التعلم والمعرفة، "المنتدى بقى بيخدم على المواضيع اللي عايزها الشباب كمان، فيه حالة من النضج العالي جدا، ودا اللي سعيدة بيه وتواجد الفتيات قوي جدا في كل المنصات والحوارات، وكمان المتحدثات لبقات جدا وفيه أجندة واضحة للحضور والمواضع اللي بيناقشوها في كل جلسة".

وتابعت أن الحضور كان متميزا للغاية، "الناس بتناقش بطريقة علمية متحضرة، وفي نفس الوقت عندهم تجارب على الأرض، الشباب عندهم تلقائية وتنوع رائعين".

منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي، يُقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، إضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.