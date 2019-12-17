صورة اجتمعت فيها مشاعر الأبوة والدعم النفسي والأمان، رئيس دولة صافحت يديه بالأمس، كبار قادة العالم، واليوم، تحتضن أحد أبنائه الأطفال، من أصحاب القدرات الخاصة، وكأنه يبعث إليه، ولكل من في مثل حالته، رسالة دعم نفسي مفادها: "أنتم جزء من مجتمعنا.. لكم منا كل الحب والاحترام".

مع آخر أيام النسخة الثالثة، لمنتدى شباب العالم، وفي الماراثون الرياضي الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدد من المشاركين الشباب في المنتدى، تصدرت صور السباح عبدالرحمن أيمن، من أصحاب متلازمة داون، وهو يتحدث إلى الرئيس ويحتضنه.

مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر الصورة على الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية عبر "فيس بوك"، كشف كواليسها السباح الصغير خلال لقاء "الوطن" به، على هامش فعاليات المنتدى، بدأ حديثه بعبارة لخصت فرحته قائلاً :"مبسوط جدا إني اتصورت مع الرئيس وفرحت لما حضني".

كواليس احتضان الرئيس للسباح عبدالرحمن خلال الماراثون الرياضي، ترجع إلى عرض الرئيس على الشباب المشارك الحوار معه، لمن يريد وحسب روايه السباح الصغير، عندما لمحه الرئيس، يرفع يده للحوار معه، أشار إليه ليتحدث، "لمحني من بعيد وقالي اتكلم".

حوار لم يتجاوز دقائق قليلة، دار بين الرئيس وعبدالرحمن، تحدث فيه الثاني عن فوزه ببطولة الإسكندرية الأخيرة للسباحة، وأنه يهدي فوزه للرئيس، وفي هذه اللحظة، احتضنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهنأه على الفوز، متمنيا له النجاح والتوفيق الدائم.