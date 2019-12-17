طرح أول سؤال مصري على السيسي.. درويش: الرئيس تحدث معنا بتواضع وشفافية

قال عمرو درويش، عضو مجلس تنسيقية شباب الأحزاب السياسية، إن اللقاء المفتوح للرئيس عبدالفتاح السيسي مع شباب العالم، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بنسخته الثالثة، المقامة حاليا في شرم الشيخ، استمر حوالي 50 دقيقة، طُرح فيه العديد من الأسئلة المهمة بالقضايا والملفات الملحة.

وخلال اللقاء، طرح "درويش" على السيسي السؤال الثاني بين الحضور، والأول بين المصريين، الخاص بـ"ما المساعي المصرية لأفريقيا في ظل رئاستها للاتحاد، لتحقيق أجندة أفريقيا 2063، وبالأخص من أجل ترسيخ السلم وإسكات البنادق".

عضو تنسيقية الأحزاب: شعرت من رد السيسي حرصه الشديد على إحلال السلام بأفريقيا

وأبدى عضو تنسيقية الأحزاب، لـ"الوطن"، سعادته الشديدة بذلك اللقاء، الذي يندرج تحت سلسلة اللقاءات التي تتسم بالصراحة والشفافية من الرئيس كعادته دائما، على حد قوله، مؤكدا أن السيسي تحدث بتواضع وصراحة شديدين طوال اللقاء، خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن مصر، ومواجهتها للتطرف والقضايا المهمة بالساحة.

وأشار إلى أن أفريقيا تواجه تحديات كبيرة، خاصة من النزاعات والصراعات المسلحة، التي تعتبر عقبة في طريق تحقيق أجندة أفريقيا 2063، لذلك يرى أهمية استثمار قرار مجلس الأمن الدولي، لدعم مبادرة إسكات البنادق، موضحا أن إجابة الرئيس عليه كانت كافية ووافية، حيث تحدث في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

يرى "درويش"، أن حديث الرئيس وإصراره وتأكيده على إحلال السلام في أفريقيا، ينم عن أن مصر تتناول ذلك الملف بكل أهمية، مع كل الدول الأفريقية، ورغبته الشديدة في إنجاح تلك المبادرة، حتى يسود السلام بالقارة، وتحقيق مبادرة إسكات البنادق.

وانطلق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، السبت الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى، الذي تختتم فعالياته اليوم الثلاثاء، قضايا متنوعة وجديدة لاسيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.