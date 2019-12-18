انضم المؤسيقار الكبير راجح داوود إلى فريق عمل الفيلم الروائى القصير "كان لك معايا"، والذى تقوم ببطولته كل من الفنانة صفية العمري والفنان محمود قابيل، ومن إخراج روجينا بسالى.

وتواصل حاليا مخرجة الفيلم روجينا بسالى مونتاج العمل، بعدما تم الإنتهاء من تصوير كافة مشاهده خلال الفترة الماضية ، وقد أكدت ان فريق العمل سعيد للغاية بانضمام واحد من أعلام الموسيقى التصويرية فى مصر كـ راجح دوادد للفيلم وهو ما سيضيف الى قيمة العمل.

وتدور أحداث فيلم كان لك معايا فى إطار اجتماعى رومانسى، وهو من بطولة الفنانة صفية العمرى والفنان محمود قابيل، إضافة إلى منة جلال وأسامة أسعد، وعدد من ضيوف الشرف إبرزهم الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، ومن إنتاج المركز القومى، ومن من تأليف روجينا بسالى ويوسف وجيه، ومن إخراج روجينا بسالى.

ويعد الموسيقار راجح داوود واحدا من أهم الموسيقيين فى مصر، وقد حلم عدد من الأعمال السينمائية الهامة توقيعه، مثل "البحث عن سيد مرزوق، الكيت كات، أرض الخوف، رسائل البحر، مواطن ومخبر وحرامي، الراعى والنساء"، وغيرها من الأعمال.

كما حصل الموسيقار الكبير راجح داوود على العديد من الجوائز والأوسمة، أهمها وسام شرف من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 2018 بعد تلحينه النشيد الوطني الموريتاني، وجائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة.