كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي إدارة منتدى شباب العالم بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والري بتنفيذ محاكاة عن دبلوماسية الدول المشتركة في حوض نهري واحد، وكذلك تنفيذ ورش عمل عن الأمن المائي.

وقالت الدكتورة هبة البشبيشي، خبيرة الشؤون الأفريقية، إن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الشأن أمرا مهما للغاية، فشعوب دول وادي النيل منضمين لقاطرة طبيعية في مسار إنساني واحد، فالزراعة والري والأمن المائي تعتبر أهم ما يميز تلك الشعوب، ومن بينها مصر.

وأضافت البشبيشي لـ"الوطن": "العديد من القضايا المشتركة تهم أبناء الشعوب وفي أولوياتها قضية الشح المائي والحسابات المائية التي يطبقها أبناء دول حوض النيل، كما أن تجمعهم ثقافة الشعب الحامي، والثقافة الزراعية".

وتابعت البشبيشي: "يجب استغلال وادي النيل في الملاحة، فهناك 6 أو 7 دول بعيدة عن المنبع والمستنقعات في الإقليم المداري يجب أن تستغل كنهر الراين في أوروبا، حيث تقوم الدول الأوروبية بإبحار القوافل وتقوم الناقلات بتفريغ شاحناتها ثم تستكمل بريا عند نقطة معينة، ومن الممكن استخدام المجرى النهري للنيل وصولا لميناء دمياط شمالا وهذا سيربط بين النيل والبحر المتوسط وقناة السويس".

واختتمت البشبيشي حديثها لـ"الوطن": "لا يوجد نهر في العالم يمكن استغلاله مثل نهر النيل فربط البحر بالنهر بالبر يمكن تطبيقه عمليا، وهذه نقطة رائعة من الممكن أن تناقشها نماذج المحاكاة وورش العمل".

وانتهت أمس الثلاثاء فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ، والذي انطلق السبت الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

ومن المقرر أن يشهد اليوم التوصيات الختامية للمنتدى، حيث تناولت فعاليات المنتدى قضايا متنوعة وجديدة، لا سيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.