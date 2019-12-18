لخلافاتها مع زوجها.. انتحار ربة منزل بشنق نفسها في سوهاج

انتحرت ربة منزل بشنق نفسها بحبل داخل منزلها بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج، بسبب خلافاتها مع زوجها، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ بانتحار سيدة بشقتها بدائرة القسم، وانتقل لمكان الواقعة، الرائد مصطفى فرغل، رئيس مباحث القسم، وبالفحص تبين وجود جثة "فاطمة. ع. م" 25 عاما، ربة منزل، تتدلى من حبل من سقف غرفه بشقتها بالطابق السادس.

وبمناظرتها، تبين وجود سحجات حول الرقبة، وأخطرت النيابة العامة وقررت نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام.

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة.