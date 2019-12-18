قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه سيجري خلال شهور قليلة البدء الفعلي في إعادة إعمار مدينتي الشيخ زويد ورفح مع بعضهما البعض، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التطوير الذي تشهده مدينة العريش، في الميادين والشوارع وتركيب شبكات حديثة للمياه والكهرباء والهواتف الأرضية وشبكة الصرف الصحي.

وأضاف شوشة أن عملية التطوير بمدينتي الشيخ زويد ورفح، ستشهد بناء مدارس ومديريات تعليمية وصحية وإدارة زراعية وتطوير مباني الضرائب والتأمينات والشؤون الاجتماعية، وتدخل في ذلك مدينة رفح الجديدة التي سوف تشمل جميع المديريات المتطورة بما فيها مبنى مجلس مدينة رفح الجديد.

وأكد المحافظ أن خط الكهرباء الجديد الواصل لمدينة الشيخ زويد وصل إلى مراحله الأخيرة، حيث وصلت عملية شد الأسلاك وصلت إلى قرية الشلاق وهي المحطة قبل الأخيرة لمدينة الشيخ زويد، ويتبقى عملية مد الكابل الأرضي من بوابة الشيخ زويد حتى مقر الشركة.

قال إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب عن الشيخ زويد ورفح، أن المهندس محمد السيد، رئيس قطاع الكهرباء، وافق على تغير لوحة الكهرباء بالكامل في شركة كهرباء الشيخ زويد، ووافق على مد قسم صيانة المدينة بسيارة كهرباء جديدة، وندب 4 من العاملين بقسم الصيانة بالعريش إلى الشيخ زويد، وذلك للإسراع في عملية التطوير في الخطوط الأرضية للكهرباء بمدينة الشيخ زويد وتوابعها.

وأضاف أبو شعيرة أن وسط الشيخ زويد غالبية الخطوط به أرضية، جرى تغييرها خلال العامين الماضيين، وهناك تغير في بعض المناطق لإنهاء الخطوط الهوائية بأخرى أرضية، لتعتبر مدينة الشيخ زويد بالكامل بها خطوط أرضية كأول مدينة على مستوى شمال سيناء، بأحدث التقنيات والعلب والصناديق الكهربائية المتطورة التي جرى وضعها في غالبية شوارع المدينة، في انتظار الانتهاء من تركيب الخط الجديد الواصل من غرب العريش لمقر الشركة في الشيخ زويد والذي أوشك على الانتهاء.