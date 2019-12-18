تتجه السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم، إلى العاصمة اليونانية أثينا؛ لعقد اجتماع ثلاثي مع الجانبين اليوناني والقبرصي؛ لبحث تعزيز التعاون بين الثلاث دول في إطار مبادرة "إحياء الجذور – نوستوس".

وقالت مكرم إن جدول أعمال الاجتماع الثلاثي سيشمل مباحثات حول "مراكب النجاة"؛ للاستفادة من الخبرات اليونانية والقبرصية، والاتفاق علي ملامح التعاون في حملة التوعية الدولية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بناء على تكليف الرئيس السيسي لوزارة الدولة الهجرة، في ختام منتدي شباب العالم في شرم الشيخ، بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة منتدى شباب العالم، بإطلاق مبادرة بعنوان "مراكب النجاة"؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة.

وأضافت أن الاجتماع سيبحث تفاصيل النسخة الرابعة من مبادرة "إحياء الجذور – نوستوس"، إلى جانب تنفيذ توصيات ورشة عمل التعاون الأورومتوسطي وورشة العمل الخاصة بشباب الدول الثلاثة، والتي جرى تنظيمهما خلال فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة 2019، في مدينة شرم الشيخ.

وأكدت وزيرة الهجرة أن مبادرة "إحياء الجذور – نوستوس" تهدف للاستفادة من القوى الناعمة لمصر، والترويج لتراثها وجمالها بين المصريين في الخارج وأبناء الجاليات التي عاشت في مصر والتي فتحت أبوابها أمامهم، مشيدة بما تحقق من نتائج في النسخ السابقة.

كانت وزيرة الهجرة والمفوض الرئاسي للشؤون الإنسانية والقبارصة المغتربين فوتيس فوتيو، ونائب وزير التعليم والشباب والأوقاف اليوناني صوفيا زخراكي، بحضور المفوض الأوروبي السابق لشؤون الهجرة واللجوء ديميتريس أفراموبولوس، التقوا مجموعة من شباب المصريين بالخارج، وشباب من دولتي اليونان وقبرص، على هامش مشاركتهم في منتدى شباب العالم.