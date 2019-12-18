قدم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اعتذاره لجميع أولياء أمور تلاميذ مدرسة طلخا الرسمية للغات 2 عن حادث الملاهي، وقال إنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة للمرور على جميع الملاهي والغلق الفوري للغير المرخصة وتوعد بعقاب حاسم للمقصرين.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، للمدرسة وكان في استقباله المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذ محمد أمين، رئيس مركز ومدينة طلخا.

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من فصول المدرسة للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية واستمع إلى شرح بعض المدرسين للتلاميذ وأشاد بجودة التعليم داخل المدرسة، وتفقد دورات المياه ووجه بضرورة النظافة والصيانة المستمرة لها، كما زار حديقة الألعاب الخاصة بالتلاميذ ووجه بصيانتها الدوريا حفاظا على حياة التلاميذ.

كما تفقد المحافظ، مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم موافي الرسمية للغات بطلخا وأشاد بحسن سير العملية التعليمية بها، ووجه مدير المدرسة بصيانة حديقة الألعاب.

وقال محافظ الدقهلية إن المدارس الحكومية للغات مدارس متميزة بجودة تعليمها والعبرة في تقديم الخدمة التعليمية وليس في كثرة المصاريف .

يذكر أن 13 تلميذة أصيبن خلال رحلة الملاهي بمدينة المنصورة، وكانت إصابات 10 منهن بسيطة، وجرى خضوع 3 منهن للعلاج.