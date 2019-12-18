قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنّ التحدي الأول لسلسة مؤتمرات مصر تستطيع، كان المؤتمر الأول الخاص بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ كانت هناك أزمة ثقة بين المصريين في الخارج والدولة المصرية: "كانوا بيقولوا انتوا جايبنا عشان الشو الإعلامي واللقطة والصورة، لكن كان لازم وزارة الهجرة تشتغل عشان المصريين في الخارج".

وأضافت مكرم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ المكاشفة والمصداقية تقرب دائما بين وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، وهذا الأسلوب يسهل عمل الوزارة كثيرا، كما أنّ نجاح المؤتمر الأول لـ"مصر تستطيع"، كان بمثابة رسالة لكل العلماء والخبراء بأنّ الدولة لديها اهتمام كبير للاستفادة بهذه الخبرات، وتم تنظيم 5 مؤتمرات من مصر تستطيع حتى الآن.

وتابعت مكرم أنّ وزارة الإنتاج الحربي أكثر الوزرات استفادة من العلماء والخبراء المصريين بالخارج، موجهة التحية لوزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار على استضافته الدائمة لهم وترحيبه بهم.

واستكملت مكرم أنّ مبادرة "العودة للجذور" التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة الرئيس القبرصي واليوناني، فيما يتعلق باستضافة مصر في الجاليات الأجنبية المقيمين على أرضها، وهي أول مرة في العالم لدولة تكرم الجاليات الأجنبية التي كانت تعيش على أرضها.

وتابعت مكرم أنّ مصر لم تغلق الباب أمام اللاجئين رغم الظروف التي كانت تمر بها، لأنّ مصر لم تغلق الباب أمام من يلجأ لها، ولم تعزلهم في معسكرات واندمجت مع المجتمع واستفادت من الخدمات المقدمة من الدولة لمواطنيها: "الريّس ديما بيرفض كلمة لاجئين وبيعتبرهم ضيوف الدولة المصرية".