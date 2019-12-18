أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مشاركة الجامعة في النسخة الثانية من مبادرة "بالعربي"، التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة للارتقاء باللغة العربية، وذلك انطلاقًا من رؤية جامعة القاهرة التنويرية، وإيمانًا بدورها الوطني، والدعوة للتمسك باستخدام اللغة العربية الصحيحة، حفاظًا على الهوية الثقافية.

وقال "الخشت"، إنَّ من أهم محاور المشاركة في المبادرة، الإعلان عن مسابقة "بالعربي" في نسختها، وتشمل المسابقة 3 جوائز، جائزة لأفضل كتاب يبرز جماليات اللغة العربية وسلاستها، وجائزة لأفضل كتاب يرصد الأخطاء الشائعة في اللغة العربية، وجائزة لأفضل كتاب في طرق تدريس اللغة العربية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أنَّ هناك مسارين للجائزة، يخصص لكل مسار منهما ثلاث جوائز، موضحًا أنَّ المسار الأول للمتقدمين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، أو من العاملين بها، أو من خريجيها، والمسار الثاني للمتقدمين من طلاب جامعة القاهرة؛ سواء في مرحلة الليسانس أو الدراسات العليا.

الخشت: مشاركة الجامعة تجسيد لدورها الوطني والحفاظ على الهوية الثقافية

وأوضح أن شروط المسابقة تتمثل في أن يكون العمل المقدم أصيلا، ولم يسبق له الحصول على أي جائزة، وأن لا يجوز التقدم في أكثر من فرع من الفروع الثلاث للجائزة، ويحصل كل فائز - في كل جائزة من الجوائز الثلاث لكلا المسارين- على مبلغ 10 آلاف جنيه، ودرع الجامعة، لافتًا إلى أن تحكيم الأعمال المقدمة سيكون من خلال لجنة من الأساتذة المتخصصين، في ضوء المعايير والضوابط التي تضعها اللجنة.

وللراغبين في التقدم للمبادرة تسليم 3 نسخ ورقية من الكتاب، وكذلك نسخة إليكترونية، مشفوعة بسيرة ذاتية للمتقدم، وملء استمارة المشاركة في المسابقة، محددًا بها مساره والفرع الذي يرغب بتحكيم الكتاب ضمنه، وذلك في موعد أقصاه منتصف شهر فبراير 2019، علمًا بأنه لن يتم إعادة الأعمال المقدمة إلى أصحابها، سواء فازوا بالجائزة أم لا.