كرّم العلامة عبدالله بن بييه مفتي دولة الإمارات، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، لكتاباته وجهوده البارزة في نشر وترسيخ ثقافة السلام والتسامح والتعددية وقبول الآخر.

وشارك الخشت في النسخة السادسة من منتدى تعزيز السلم السنوي، بحضور شخصيات بارزة من أنحاء العالم كافة، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر.

وقال الخشت إنّ التسامح قيمة عليا يجب أن تتوحد الإنسانية حولها تأكيدًا لقوانين الله في الطبيعة القائمة على التنوع والتعددية، سواء في الجمادات أو الكائنات الحية؛ وبقدر ما في الكون من تنوع وتعددية.

وأكد ضرورة أن تعمل الحكومات على تأكيد قيم التنوع والتعددية في قوانينها، وترسيخ التعايش بين الأديان والأعراق والملل، موضحًا أنّ التسامح لا يعني التساهل مع الخارجين على القوانين ولا على الأنظمة التي يقوم عليها استقرار المجتمع واستتباب السلم والأمن فيه.

وأوضح أنّ الاختلاف ثراء وغنى للمجتمعات البشرية ومقصد إلهي، لافتًا إلى أنّه لا يلزم أن نكون متفقين حتى نعيش في سلام، لكن المشكلة تكمن في سوء إدارة عملية الاختلاف، وهو الأمر الذي نجحت فيه بعض الدول وفشلت فيه أخرى.

وشدد الدكتور الخشت على ضرورة استئصال الارهاب والفكر المتطرف اللذين يهددان سلم المجتمعات وعيشها في استقرار، مشيرًا إلى أنّه لابد أولًا من العمل على تجديد فهم العقائد، وتغيير رؤية العالم في الأديان، والإيمان بتعددية الصواب.

يذكر أنّ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فيلسوف عربي معاصر، له 45 مؤلفًا في الأديان والعلوم الانسانية والشرعية، بينها كتاب "نحو تأسيس عصر ديني جديد، المعقول واللامعقول في الأديان، تطور الأديان، أخلاق التقدم، المجتمع المدني والدولة، وفلسفة المواطنة وأسس بناء الدولة الحديثة".

ويعد دكتور الخشت من كبار محققي التراث الإسلامي حيث بلغت تحقيقاته 25 كتابا من أهم كتب التراث، وكانت أمينة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا اسبينوزا أشادت لنفس السبب في خطاب رسمي إلى وزارة الخارجية المصرية، بجهود الخشت في نشر ثقافة السلام وتعزيز قيم ومباديء التسامح والاحترام المتبادل.