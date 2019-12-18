بعد تداول مقطع فيديو لشاب كويتي ادعى اعتناقه اليهودية، كشفت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر مطلعة، أن أجهزة الدولة المعنية تحقق حاليا من هوية هذا الشخص، وأن وزارة الخارجية تنسق مع بعض السفارات الكويتية في الخارج، للتحقق من صحة هذا الفيديو، إضافة للتأكد من جنسيته.

وذكرت المصادر أنه عند التأكد مما تضمنه الفيديو ودخول المواطن إلى الأراضي الإسرائيلية سيعاقب وسيعتبر ما قام به جريمة، وأوضحت المصادر أن اعتناق الكويتي لليهودية موضوع، ودخوله لإسرائيل موضوع آخر، بحكم عدم التطبيع مع إسرائيل واعتبار مثل هذه الأفعال ازدراء للدين الإسلامي وقوانين الدولة.

وقالت مصادر في وزارة الداخلية الكويتية أنها لم تتلق حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، أي شكوى رسمية بشأن اعتناق مواطن كويتي للديانة اليهودية، مضيفا أنه وفي حال تقدم شخص بشكوى بهذا الخصوص فستتحرك الأجهزة الأمنية وفق الأطر القانونية، مشددة على أنه متى ما ثبت دخول مواطن كويتي إلى إسرائيل سيخضع للتحقيق في قضية أمن دولة.

وتابعت بالقول: "إذا ثبتت صحة التقرير المنشور فإن سحب الجنسية الكويتية من المواطن اليهودي سيكون إجراء عاجلا".