قال أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، إن "إعلان الرياض هو الطريق لمستقبلنا".

وأكد الشيخ صباح الأحمد، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، أمام القمة الخليجية الـ40 بالرياض، أن لقاءنا في القمة الخليجية اليوم بأجواء إيجابية مؤشر على عزمنا لتحقيق وحدة مواقفنا.

وأعرب عن أمله أن تكون الاجتماعات المقبلة خير من الاجتماعات السابقة.

وتوجه بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحكومة المملكة العربية السعودية على إعلان الرياض وعلى رعاية اللقاء الخليجي.

وفي كلمته أمام القمة قال أمير الكويت: "تعرضت السعودية إلى هجمات آثمة، ونجدد إدانتنا واستنكارنا لها ووقوفنا إلى جانب المملكة في الدفاع عن أمنها واستقرارها".

كما أعرب عن قلق بلاده إزاء ما يجري في العراق ولبنان وليبيا والجزائر من مظاهر تصعيد وعدم استقرار.