بسبب الثقة الزائدة وحسن النية تعرضت سيدة لسرقة نحو 100 ألف جنيه من حسابها البنكي، بعد إعطائهت الرقم السري الخاص ببطاقتها الائتمانية لـ"البواب" لصرف مبالغ مالية لها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بطنطا تمكنت بالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية من ضبط عامل لقيامه بالتنسيق مع خفير خصوصي، بالاستيلاء على 100 ألف جنيه من سيدة بمركز زفتى، من خلال حسابها البنكي.

وكان الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا تلقي إخطارا من إحدى السيدات حاصلة على دبلوم، مقيمة بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، ولها محل إقامة أخر بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية، بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت مائة وتسعة ألف جنيه من حسابها الشخصي لدى أحد البنوك، وذلك بموجب إجراء عمليات صرف باستخدام بطاقتها الائتمانية لم تقم بإجرائها .

وكشفت جهود إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من "عامل - "له معلومات جنائية" ، وآخر خفير خصوصي بمستودع أسمنت، حيث استغل الأول عمله كحارس عقار للمنزل الخاص بالشاكية والكائن بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية، وسابقة قيام الشاكية بإعطائه الرقم السري الخاص بالبطاقة لصرف مبالغ مالية لها من حسابها، وقيامه بالاشتراك مع الثاني بالتوجه إلى ماكينات الصرافة الآلي المختلفة والاستيلاء على مبلغ مائة وتسعة ألف جنيه، واقتسامه فيما بينهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثاني.

كما اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري ضبط المتهم الهارب وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .