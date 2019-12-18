شنّت أجهزة حي الدقي حملة مكبرة لإعادة الانضباط والمظهر الحضاري لشوارع الحي، وتقليم الأشجار ورفع المخلفات والارتقاء بمستوى النظافة والإنارة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بشأن رفع السيارات المتروكة.

وقال اللواء دكتور أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي إنّ الحملة رفعت السيارات المتروكة بشوارع "جابر ابن حيان، الدكتور السبكي، وأحمد الشاتوري" تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، موضحا أنّ الحملة انتهت من تقليم الأشجار بشوارع إيران ومصدق.

ولفت عبدالفتاح إلى رفع الإشغالات بمحطات مترو البحوث والدقي، ومراجعة التراخيص الصادرة للأكشاك وإزالة المخالف منها، واستمرار الحملات الصباحية والمسائية لرفع حواجز السيارات الحديدية في الشوارع، ومواجهة ظاهرة البناء المخالف بنطاق الحي.