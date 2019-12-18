تمّ انتخاب محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية التونسي رئيسا للمؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة لمدة سنتين (200-2021).

ويهدف هذا المؤتمر بالأساس إلى العمل على تعزيز مفهوم الهوية الثقافية والحضارية الإسلامية الحاضنة لكلّ أشكال التعددية الثقافية والدينية والسعي إلى مزيد تمكين الأفراد من الحقوق الثقافية بغض النظر عن انتماءاتهم من خلال التأكيد على أهمية دور المجتمع المدني في إعداد السياسات الثقافية وتنفيذها وتقييم نتائجها.

كما ترمي أسس هذا المؤتمر إلى تشجيع التميز الإبداعي الثقافي والفني والمبادرات المتميزة في تطوير الاقتصاد الثقافي التضامني ودمقرطته، والتأكيد على دور الثقافة في الارتقاء بوعي الإنسان بقضايا المجتمع ومعيقات التنمية. يُذكر أن تونس قد فازت أيضا بثلاث جوائز خلال المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة الذي اِنتظمت أشغاله بتونس يوم 17 ديسمبر 2019 تحت شعار "من أجل تطوير السياسات الثقافية الراهنة في العالم الإسلامي".

ونالت وزارة الشؤون الثقافية التونسية جائزة مشروع إنجاز مدينة الثقافة وتسلّمها وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، فيما أُسندت جائزة الأيسيسكو التشجيعية في مجال الصناعات التقليدية والحرفية اليديوية إلى المركز الوطني للخزف الفني "سيدي قاسم الجليزي"، وتمّ إسناد جائزة الأيسيسكو لأفضل إنتاج إعلامي حول اِحتفالية تونس عاصمة الثقافة الإسلامية عن المنطقة العربية لسنة 2019 لبرنامج جمهورية الثقافة لمؤسسة التلفزة الوطنية. واِنتظمت أشغال المؤتمر بحضور كل من وزير الشؤون الثقافية الدكتور محمد زين العابدين والدكتور سالم بن محمد المالك الأمين العام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وذلك في إطار اختتام فعاليات تظاهرة "تونس عاصمة للثقافة الإسلامية عن العالم العربي لسنة 2019.