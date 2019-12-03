توفي أحد مصابي حادث الحافلة السياحية المروع، الأحد الماضي، في الشمال الغربي التونسي، لترتفع حصيلة القتلى إلى 27، وفقا لما أفادت وزارة الصحة، اليوم.

وقال مصدر لـ "فرانس بريس"، إن 19 جريحا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 9 حالاتهم حرجة.

وكان في الحافلة المنكوبة 46 تونسيا يقومون برحلة سياحية، بحسب الوزارة.

وأعلنت رئاسة الحكومة، فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات في الحادث الذي يعد من أسوأ الحوادث من نوعها التي تشهدها تونس، ووقع الحادث الأحد عندما انحرفت الحافلة عن الطريق وهوت في واد.

وتعود الحافلة لوكالة سياحية محلية وكانت في رحلة من العاصمة إلى عين دراهم (شمال غرب) الجبلية التي تشهد اقبالا كبيرا من السياح المحليين.

وبحسب أرقام المرصد الوطني للسلامة المرورية فان 999 شخصا قتلوا وأصيب 7326 آخرون في حوادث سير منذ عام. وشهدت سنة 2018 مقتل 1094 شخصا على طرق تونس.

ويعتبر معدّل الوفيات على الطرق في تونس التي تعد 11 مليون نسمة، مرتفعا بسبب سوء البنى التحتية، ولكن أيضا بسبب تقادم أسطول العربات وانتشار مظاهر نقص التحضر واحترام القانون من السائقين.