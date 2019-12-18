أعلنت الفنانة لقاء سويدان، عن اعتذارها عن المُشاركة في الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير"، المُقرر البدء في تصويره اعتبارًا من يناير المُقبل.

وكتبت "سويدان"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "جمهوري الحبيب.. اعتذرت عن تقديم دور فوزية في الجزء الثالث من مسلسل البيت الكبير.. لظروف خاصة رغم أنه من أحب الأدوار إلي قلبي"، متابعة: "أتمنى التوفيق والنجاح لجميع زملائي في المسلسل مع حبي للجميع".

ويشارك في بطولة "البيت الكبير 3" لوسي، سوسن بدر، مجدي كامل، حجاج عبدالعظيم، طارق صبري، دنيا المصري، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.