ينظم أتيليه العرب للثقافة والفنون جاليري ضي بالقاهرة، برعاية الفنانة التشكيلية نادية الزهير، يوم 28 ديسمبر الحالي، معرض وجوه للفنان عصمت داوستاشي، وتتضمن الاحتفالية تدشين كتابة عن البورتريه برعاية مؤسسة الزاهدية للثقافة والإبداع، ومعرضا جماعيا بعنوان حوارات الوجوه والأماكن لنخبة من الفنان التشكيليين المصريين والسعوديين، والمعرض عبارة عن إنتاج الورشة التي نظمها الجاليري على مدار ثلاثة أسابيع للفنانين.

وأضاف الفنان هشام قنديل رئيس أتيليه العرب للثقافة والفنون، لـ"الوطن"، أنّ كتاب داوستاشي يعتبر إضافة مهمة للمكتبة التشكيلية وبحث رائع في فن البورتريه للدارسين وعشاق الفن التشكيلي، ويتضمن الكتاب: عالم البورتريه في كل مكان ولكل شىء، والبورتريه في الفن العالمي الحديث، وفي الفن المصري الحديث وغيرها.

ومن أجواء الكتاب يقول عصمت داوستاشي في كتابه: "اختياري للبورتريه الشخصي محورا لهذا الكتاب ليس بدافع نرجسي أو حب لذاتي أو لتمجيد نفسي، وإنما اخترت عالمي وذاتي كمحور افتراضي لكل أعمالي الفنية رسم وكتابة وغير ذلك ومن يتابع إنتاجي سيلاحظ ذلك، كنت محظوظا أن رسم لي نخبة رائعة من فناني مصر والوطن العربي بورتريهات منذ بداياتي الفنية وحتى الآن، ومنهم الفنانين: حامد ندا - حسن سليمان - عبد المنعم مطاوع - عز الدين نجيب - جورج البهجورى، وغيرهم، وتجاوز عددها عن 150 بورتريها، وطبعا لكل بورتريه قصة تحتاج كلها لكتاب مستقل وفرصة لدراسة نقدية جديده وطريفة".