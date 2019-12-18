أكدت الصين مجددا، اليوم، معارضتها الشديدة لمحاولات تسليح الفضاء الخارجي، معربة عن قلقها العميق حيال الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد.

وجاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج"، تعليقا على موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 738 مليار دولار يتيح إنشاء "قوة فضائية" اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق.

الخارجية الصينية: الفضاء الخارجي منطقة مشتركة دوليا

وقال شوانج: "تابعت الصين التقارير ذات الصلة التي تظهر أن المخاطر المتمثلة في تسليح الفضاء الخارجي تتزايد، وتشعر الصين بقلق عميق إزاء هذا الأمر، إن الفضاء الخارجي منطقة مشتركة دوليا وليست ملكية خاصة لأي دولة، وإن ضمان استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية ومنع تسليحه وتحويله إلى سباق للتسلح، لا يخدم المصلحة المشتركة لجميع الدول فحسب، بل أيضا يعد مسؤولية مشتركة لهذه الدول"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف شوانج، أنه في ظل الوضع الراهن، تزداد الحاجة إلى التفاوض بشأن بلورة أدوات قانونية دولية من أجل تجنب تسليح الفضاء الخارجي أو إطلاق سباق للتسلح هناك، ويحدونا الأمل أن يتخذ المجتمع الدولي، لا سيما القوى الرئيسية المعنية، موقفا حذرا ومسؤولا لمنع تحول الفضاء الخارجي إلى ساحة جديدة للقتال، وأن يعمل معا من أجل الحفاظ على السلام الدائم والطمأنينة في الفضاء الخارجي.

كان الكونجرس الأمريكي وافق، أمس، في تصويت بمجلس الشيوخ على قانون موزانة الدفاع للسنة المالية 2020 والتي بلغت قيمتها 738 مليار دولار وتلحظ خصوصًا استحداث قوة فضائية، ومن المفترض أن يوقّع الرئيس دونالد ترامب، صاحب فكرة استحداث القوة الفضائية، على القانون كي يدخل حيّز التنفيذ.

وبأغلبية 86 صوتا مقابل 8 وافق أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع القانون الواقع في أكثر من 3 آلاف صفحة والذي يمنح أيضاً، وللمرة الأولى إجازة أبوية لجميع موظفي الوزارة.

ونصّ قانون الموازنة هذا على إنشاء "قوة فضائية" تصبح الفرع السادس للقوات المسلّحة الأمريكية، بعد أسلحة البر والبحر والجو ومشاة البحرية وخفر السواحل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء "فرانس برس".