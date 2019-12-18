بدأ مجلس النواب الأمريكي، اليوم، مناقشة تاريخية تهدف إلى توجيه الاتهام لدونالد ترامب ليصبح بذلك ثالث رئيس أمريكي يحال إلى المحاكمة، تمهيدا لعزله، ويتوقع أن تستمر المناقشات نحو ست ساعات في المجلس الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، على أن تنتهي بتبني اتهامين يستهدفان الرئيس الجمهوري هما استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وأصر ترامب في وقت سابق، اليوم، أنه لم يرتكب "أي خطأ"، وذلك جلسة تصويت في مجلس النواب قد يصبح بعدها ثالث رئيس أمريكي في تاريخ الولايات المتحدة يطلق النواب إجراءات عزله.

وقال الرئيس الأمريكي، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هل يمكنكم تصديق أنه سيتم إطلاق إجراءات عزلي اليوم من قبل اليسار الراديكالي، (من قبل) الديموقراطيين الذين لا يقومون بشيء، بينما لم أرتكب أي خطأ! إنه أمر فظيع"، وكتب ترامب: "يجب ألا يحصل هذا الأمر مع أي رئيس آخر".

كانت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي، أعلنت أمس الثلاثاء أن المجلس سيصوت، اليوم الأربعاء، على مادتين تتهمان ترامب في التحقيق الذي يستهدفه على خلفية الاشتباه بمحاولته دفع أوكرانيا لفتح تحقيق بحق جو بايدن، المرشّح الديموقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل المقرر في عام 2020.

والمادتان هما: استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، وبات من شبه المؤكد أن مجلس النواب ذا الغالبية الديموقراطية سيصادق على الاتهامين الموجّهين لترامب.