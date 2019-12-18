قُتل 14 شخصا وفقد 13 آخرين في هجوم شنّته حركة "بوكو حرام" النيجيرية، أمس الثلاثاء، على قرية في غرب تشاد.

وقال محافظ المنطقة إيمويا سوابيبي، اليوم، لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس": "هناك 14 قتيلا، خمسة جرحى و13 مفقودا جراء الهجوم" الذي وقع قرب قرية كايجا الواقعة على ضفاف بحيرة تشاد.

تقع كايجا في منطقة مستنقعات نائية مترامية على حدود الكاميرون وتشاد ونيجيريا والنيجر.

وأضاف سوابيبي: "نعلم أن عناصر بوكو حرام يتحركون حول منطقة الحدود، لذا فهم من يقفون وراء هذا الهجوم"، فيما قال حاكم المنطقة نوكي شرف الدين، إن الهجوم أوقع 9 قتلى على الأقل، موضحا أنه وقع في "منطقة محظورة يمنع فيها صيد السمك".

وأسفر تمرد الإرهابيين المستمر منذ عقد عن مقتل 35 ألف شخص وتشريد نحو مليونين من منازلهم في شمال شرقي نيجيريا، بينما بات أكثر من 7,1 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية في هذه المنطقة، بحسب أرقام الأمم المتحدة، وامتد إلى الدول المجاورة النيجر والكاميرون وتشاد.