أعلنت القوات المسلحة السودانية، أن الاستخبارات العسكرية، ألقت القبض على 6 من عناصر تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي، وسلمتهم إلى تشاد، التي يحملون جنسيتها.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية عامر محمد الحسن، في بيان، إن "الاستخبارات العسكرية، تمكنت من القبض على 6 من عناصر تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي، داخل الحدود السودانية، يحملون الجنسية التشادية".

وأضاف: "استنادا لعلاقات التعاون الأمني وفق برتوكول التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة الموقع بين السودان وليبيا والنيجر وتشاد (غرب السودان)، تم تسليمهم للأجهزة الأمنية التشادية المختصة، وتم الاتفاق على استمرار تبادل المعلومات والتنسيق المتواصل لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود".

وجددت القوات المسلحة السودانية، عهدها للشعب في تحقيق الأمن وبسط الاستقرار في ربوع البلاد، مؤكدة جاهزيتها للكشف عن أي عناصر إرهابية تدخل أراضي السودان، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى.