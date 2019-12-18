أجرى وزير الخارجية سامح شكري اليوم 18 ديسمبر الجاري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك لتهنئته بتولي منصب وزير الخارجية.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب عن خالص تمنياته لنظيره الكويتي بالنجاح في مهمته الحالية، مؤكداً على عُمق العلاقة الاستراتيجية القائمة بين مصر والكويت وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات أخوية وطيدة، وأن الوزيرين اتفقا على مواصلة العمل نحو الدفع قُدماً بجهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب.