غرم العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، عصر اليوم الأربعاء، أثناء جولته التفقدية لكورنيش النيل، أحد الشباب مبلغ 200 جنيه، وذلك بعد ملاحظته قطف الشاب إحدى الزهور النباتية الموجودة بالكورنيش، تطبيقا لقانون الغرامات التي وضعته المحافظة حفاظا على المظهر الحضاري لكورنيش النيل خاصة بعد تطويره.

ويناشد "الشريف" مواطني مدينة الأقصر، الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، لافتا إلى تطبيق غرامات فورية على كل من تسول له نفسه في تخريب الممتلكات العامة وخرق لقانون الحفاظ على الطبيعة.

يذكر أن قائمة الغرامات التي وضعتها سلطات الأقصر، رسم على الحائط قدرها 200 جنيه، إتلاف زرع 500 جنيه، محاولة سرقة شتلات زرع 1000 جنيه، إتلاف أو تكسير الأخشاب الخاصة بالبرجولات أو المظلات أو استخدامها استخدام خاطئ 150 جنيه، إلقاء قشور التسالي لب وسوداني وغيرها 100 جنيه.