أعلنت أمينة مهدي، المذيعة التونسية بقناة "MBC 5"، وفاة والدها الكاتب الصحفي جمال الدين مهدي كرماوي، قبل قليل، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة.

وكتبت "أمينة"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إن لله وإن إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الصحفي جمال الدين مهدي كرماوي.. أرجوكم الدعاء و الدعاء والدعاء".

يذكر أن أمينة مهدي انتقلت إلى قناة "MBC 5" بالتزامن مع انطلاقة القناة مؤخراً، وذلك بعدما غادرت قناة "القاهرة والناس"، حيث كانت تشارك في تقديم النشرات الإخبارية.