استجابت قناة "القاهرة والناس"، لقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمنع عرض حلقات برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، حيث قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث برنامج شيخ الحارة فى أى وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية، وإنذار قناة القاهرة والناس الفضائية بوقف تراخيص مزاولة النشاط مؤقتا حال عدم التزامها بالقرار.

وقال المجلس الأعلى للإعلام، إن القرار يأتي بعد الإطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير، التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 وقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 33 لسنة 2019

وتابع بيان المجلس الأعلى للإعلام، أن القرار جاء بعد توصية لجنة الشكاوى بشأن برنامج شيخ الحارة المعروض على قناة القاهرة والناس وبعض الوسائل الإلكترونية والرقمية وموافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجلسته المعقودة فى 27 مايو 2019 على منع بث برنامج شيخ الحارة وذلك بعد مطالعة الحجلقة المعروضة منه بتاريخ 25 مايو 2019 وخروجه عن القيم والأخلاق والخوض فى الأعراض، واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة تتنافى مع حق الجمهور فى مشاهدة إعلام هادف ومخافة ميثاق الشرف المهنى والمعايير والأعراف المكتوبة بالأكواد فضلا عن امتناع قناة القاهرة والناس الفضائية عن تنفيذ قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رفم 33 لسنة 2019 بالمخالفة لنص المادة 91 من القتانون رقم 180 لسنة 2018 المشار إليه ولائحة الجزاءات والتدابير.

واستطرد: قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث برنامج شيخ الحارة في أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية، وإنذار قناة القاهرة والناس الفضائية بوقف تراخيص مزاولة النشاط مؤقتا حال عدم التزامها بتنفيذ قرارى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 33 و34 لسنة 2019، وعلى الأمين العام والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.