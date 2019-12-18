بحث المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي، السفير سعد بن محمد العريفي، اليوم، مع المديرة العامة للتعليم والشباب والرياضة والثقافة بالمفوضية الأوروبية ثيميس كريستوفيدو، سبل تعزيز التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الروسمية "واس"، أن الجانبان ناقشا خلال اللقاء المواضيع والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وبحث وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير، اليوم، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية بمملكة السويد روبرت ريدبيرج، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة "واس" السعودية، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

واستعرض وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، مع مبعوث وزير خارجية جمهورية كازاخستان بولات سارسينبايي، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.