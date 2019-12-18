اعتبر نواب أوروبيون، اليوم، أن اتفاقية التعاون بين أنقرة وحكومة الوفاق الإخوانية التي يقودها فايز السراج، انتهاكاً لقوانين البحار.

وأضاف النواب، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية ، وذلك في أعقاب مناقشة البرلمان الأوروبي تداعيات مذكرة التفاهم بين أنقرة وحكومة الوفاق: "أن الحكومة المؤقتة والبرلمان في ليبيا رفضا اتفاقية أنقرة-الوفاق"، مشيرين إلى أن تركيا تنتهك القرارات الدولية وقوانين البحار بأفعالها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن قبل أيام، أن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة إذا ما تلقت دعوة لإرسال جنود إلى ليبيا، وقال أردوغان، إنه سيقدم كل دعم إلى حكومة الوفاق الإخوانية ضد الجيش الليبي، زاعماً أن الاتفاقيات المبرمة مع حكومة الوفاق تمت وفق أُطر القانون الدولي.

يذكر أن أردوغان كان وقع مع رئيس حكومة الوفاق الإخوانية فايز السراج في نوفمبر الماضي، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعا. كما وقع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، ويتيح الاتفاق لأنقرة توسيع حدودها البحرية في منطقة شرق المتوسط تختزن كميات كبيرة من النفط، جرى اكتشافها في الأعوام الأخيرة.