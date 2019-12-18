قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية، إن رسالة مصر لمجلس الأمن قد تضمنت مذكرتي التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق الليبية وتركيا، حيث إنها تعد خرقا صريحا لـ"اتفاق الصخيرات".

وأضاف "حجاج" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الرسالة توضح موقف مصر والذي أوضحته وزارة الخارجية في بيان لها؛ وستصبح الرسالة المصرية وثيقة رسمية لدى مجلس الأمن ولأعضاء الجمعية العامة وسيتم توزيعها على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، موضحا أن الحكومة المصرية تحاول قطع محاولات أنقرة لإيداع ما يسمي باتفاق التركي مع رئيس حكومة الاتفاق كوثيقة رسمية داخل الأمم المتحدة؛ ويولى على كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة: "الخطاب المصري بيطلب من الأمم المتحدة عدم السماح لحكومة أنقرة بمثل هذا الفعل".

وأكد أن الحكومة الإيطالية قد قامت بتدعيم مصر في طلبها الذي جاء على شكل خطاب موجهة للأمم المتحدة: "بتبحث عن كيفية عدم السماح لحكومة أنقرة بمثل هذا العمل لأن تركيا تريد الدخول من الباب الخلفي لتعطي بعض المشروعية لهذا الاتفاق على أساس اتفاق عادي بين دولتين مستقلتين"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد ردت مؤخرا على التحركات التركية في مياه المتوسط برفع حظر تصدير الأسلحة إلى قبرص من خلال اجتماع الكونجرس الأمريكي بعد تحرش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمياهها الأقليمية لها.