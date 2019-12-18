وفاة طفلة في اشتباه بـ"أنفلونزا الطيور".. وصحة المنوفية: "لسه متأكدناش"

توفيت طفلة تدعى "جنى. م. ج. ا"، 4 سنوات، بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، إثر الاشتباه في إصابتها بمرض إنفلونزا الطيور، حيث جرى إيداعها بالعناية المركزة بالمستشفى المركزي، ثم نقلها إلى مستشفى حميات شبين الكوم.

وأكد الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بالمنوفية، أن هناك اشتباه بإصابة الطفلة المتوفية بإنفلونزا الطيور، لافتا إلى أنها دخلت عناية الأطفال بمستشفى تلا المركزي بعد طلب أسرتها ذلك.

وأوضح "عبدالباري" في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن الطفلة كانت مصابة بالتهاب رئوي حاد، وحجزت بالعناية المركزة، وأخدت العينات اللازمة من الطفلة، وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة في القاهرة لتحليلها، وبيان إصابتها بإنفلونزا الطيور من عدمه.

وأضاف "العجيزي" أن الطفلة توفيت، مساء أمس، أثناء نقلها من مستشفى تلا المركزي لمستشفى حميات شبين الكوم، مؤكدا أنه لا داعٍ للقلق على المرضى في المستشفى، موضحا أن الطفلة كانت على جهاز تنفس صناعي، ويجرى تعقيم المكان بشكل جيد.

وأكد مصدر مسؤول، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن الطفلة نقلت لمستشفى حميات شبين الكوم، موضحا أن لجنة من الطب البيطري وعدد من الجهات الطبية توجهت إلى القرية التابعة لها الطفلة للتأكد من حقيقة الموقف.