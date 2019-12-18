قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم، إن الجيش لديه معلومات حول تجنيد الميليشيات الإرهابية في طرابلس للأطفال في معركة طرابلس"، مضيفا أن الجيش الوطني الليبي يثق تماما في قدرته على القضاء على الإرهاب في طرابلس.

وأضاف المسماري، أن الجيش الوطني الليبي يواصل التقدم في معركة طرابلس، وفقا لما ذكرته فضائية "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأعلن المسماري، خلال مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية، أمس الثلاثاء، تقدم الجيش الليبي على أكثر من محور في العاصمة طرابلس، موضحا أن "المعركة الآن على تخوم طرابلس"، مضيفاً أن العاصمة كما يعرف الجميع كبيرة والجيش الوطني الليبي يخوض معركة دقيقة مع ميليشيات وسط مناطق آهلة بالسكان، ما قد يستغرق وقتاً، إلا أنه أكد تراجع قوات الوفاق إلى منطقة أبو سليم.

العميد خالد المحجوب: المعارك في العاصمة الليبية دخلت مرحلة جديدة

وأشارت قناة "العربية" الإخبارية، مساء اليوم، إلى انسحاب تشكيلات قوات حكومة الوفاق الوطني إلى منطقة الأصفاح بعد تقدم الجيش الوطني الليبي على طريق مطار طرابلس، فيما ذكرت مواقع ليبية أن الجيش دخل أحياء مشروع الهضبة في طرابلس للمرة الأولى منذ بدء المعارك.

وأعلن أن المعارك في العاصمة الليبية دخلت مرحلة جديدة، مشيرا إلى أن الجيش الوطني الليبي انتقل إلى مرحلة جديدة على محاور الاشتباك مع ميليشيات حكومة الوفاق، حيث وصلت القوات المسلحة الليبية إلى مرحلة متقدمة داخل العاصمة خلال الساعات الأخيرة مساء الثلاثاء.

وأضاف المحجوب في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم، أن القوات المسلحة الليبية انتقلت من مرحلة المحاور إلى الجبهة الواحدة من أجل القضاء على ما تبقى من ميليشيات في العاصمة، بحسب تعبيره.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي، أن القوات تقترب الآن من قلب العاصمة، وأنها تفرض سيطرتها على جميع المداخل وتضيق الخناق على الميليشيات بما يقضي عليهم دون إحداث خسائر مدنية.

وأشار المحجوب إلى أن المجموعات الموجودة داخل العاصمة من الشباب المساند للقوات المسلحة، لديه غرف عمليات تتابع معهم جميع التطورات بانتظار اللحظة الحاسمة للسيطرة على المقرات الإدارية وقطع طرف الجماعات المتطرفة والإرهابية هناك.

يذكر أن الجيش الوطني الليبي سيطر، أمس الثلاثاء، بشكل كامل على كوبري الزهراء جنوب العاصمة طرابلس، بعد فرار الميليشيات المسلحة التابعة للوفاق، عقب معارك عنيفة مع قوّات الجيش، وأظهر مقطع فيديو اللحظات الأولى لدخول الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي إلى محور كوبري الزهراء بعد هروب جماعي لعناصر الميليشيات، التي كانت تسيطر عليه، تحت وقع ضربات الجيش.

وقال مصدر عسكري ميداني لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة مع مسلّحي قوات الوفاق، وتتقدم بشكل مستمر على أكثر من جبهة، أبرزها محورا صلاح الدين واليرموك وكذلك الساعدية.