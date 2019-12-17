قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الجيش الليبي يحرز تقدمات جيدة في إطار حربه على الجماعات الإرهابية المسلحة، مؤكدًا أن "ميليشيات السراج" بدأت في الانهيار واحدة تلو الأخرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن الجيش الليبي يسيطر على مواقع جديدة ومناطق مهمة جدًا مثل صلاح الدين وعين زارة.

وهاجم المسماري، حكومة الوفاق الوطني، مشددًا على أنها لم تنل ثقة البرلمان: "السراج يرتمي في أحضان الإخوان المسلمين وقطر وتركيا بشكل رسمي وأصبح كأداة ريموت كنترول لتحقيق أطماعهما في المنطقة العربية، من ناحية عودة العثمانيين من جديد والسيطرة على ليبيا واتخاذها كنقطة إنطلاق لجماعة الإخوان لإعادة أمجادها في مصر".

وواصل: "الجيش الليبي يتقدم بشكل جيد، وأيام بسيطة وسيحسم الجيش الأمر على الأرض"، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الليبية تعاملت مع القوات التركية من خلال تدمير طائراتها المسيرة وآلياتهم العسكرية ومواقعهم العسكرية وقتل عدد من ضباط أنقرة ومستشاريها على الأرض في سرت ومصراتة وطرابلس.

وأردف: "نحارب الأتراك منذ عام 2014، وتحدثنا في مؤتمرات صحفية عن الدعم التركي غير المحدود للإرهاب والميليشيات الإجرامية، والآن أصبح الدعم التركي للإرهاب علني أمام المجتمع الدولي، ومستعدون لمواصلة الحرب معها، وسنكون بالمرصاد للتلاعب بمستقبل ليبيا".

وأضاف: "لم يبقَ أمام الليبيين سوى دعم الجيوش العربية والقوات المسلحة لحماية الشعوب العربية، وما يقوم به الجيش الوطني الليبي عمل إقليمي وعربي ضد مخططات خارجية".