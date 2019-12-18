قررت وزارة الأوقاف إطلاق برنامج رعاية الطلاب الموهوبين والمتفوقين علميًّا، وبخاصة أبناء الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بصرف مبلغ 500 جنيه شهريًّا من بداية العام الدراسي أو بداية التسجيل إذا جرت أثناء العام الدراسي إلى نهاية الامتحانات لكل طالب يتقدم من أبناء الأسر الأولى بالرعاية من الحاصلين على تقدير ممتاز بأي من الجامعات المصرية، وكذلك المقيدين بالفرقة الأولى من أوائل الجمهورية، وكل الطلاب الحاصلين على جوائز دولية أو الفائزين في مسابقات دولية نتيجة ما قدموه من ابتكارات أو مشاركات رسمية، وذلك لألف طالب كل عام.

وأوضح بيان الوزارة أنها ستنظم رحلات تثقيفيَّة لهؤلاء الطلاب للوقوف على عظمة الحضارة المصرية في مختلف المجالات، ومن أهمها الرحلات والدورات التثقيفية التي تعقدها الوزارة بمعسكر أبي بكر الصديق التابع للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف بمدينة الإسكندرية للراغبين منهم .

من ناحية أخرى، أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، عن توفر 100 منحة مالية تصرف بواقع 500 جنيه شهريًّا طوال فترة الدراسة للطلاب الأفارقة الدارسين بمصر بالمرحلتين الثانوية أو الجامعية من المقيمين إقامة رسمية داخل مصر، وغير مسجلين على أي منحة دراسية بمصر أو على حساب دولهم.

ويوفر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للمقيدين على منحة المجلس برامج ثقافية ورحلات ميدانية للتعرف على جوانب الحضارة المصرية، كما يوفر لهم المشاركة في المسابقات الثقافية والمسابقة العالمية للقرآن الكريم، ويجرى إهداؤهم بعض إصدارات المجلس العلمية وبخاصة الحديثة والعصرية منها، مع جوائز للمتميزين منهم.

وأوضح بيان المجلس أن عدد الطلاب المقيدين على منحته بلغ 429 طالبًا ، يصرف لهم مبلغ 214 ألف و500 شهريًّا.