قال السفير الفرنسي لدى القاهرة السفير ستيفان روماتيه إن معرض توت عنخ آمون الذي أقيم في فرنسا منذ عدة أشهر حقق نجاحًا شعبيًا هائلًا، حيث بلغ عدد زائريه أكثر من مليون ونصف المليون زائر في 6 أشهر.

جاء ذلك في كلمة للسفير، مساء اليوم، خلال افتتاحه فعاليات معرض "الحفائر الفرنسية في مصر.. بحث تعاون ابتكار"، في المتحف المصري بالتحرير، الذي تنظمه وزارة الآثار بالتعاون مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار.

روماتيه: فرنسا لديها شغف بكل ما هو مصري

وأشار السفير الفرنسي، إلى قوة التعاون المصري الفرنسي في الآثار، مؤكدا أن فرنسا لديها شغف بكل ما هو مصري، وخاصة التاريخ العريق والحضارة المصرية القديمة، وقال روماتيه، إن أي تلميذ في مدارس فرنسا عندما يفتح كتابه المدرسي فأول صورة يطالعها هي الأهرامات، موضحا أن الفرنسيين يكتشفون دائماً تاريخ العالم من خلال الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف الدبلوماسي الفرنسي، أن العلماء الفرنسيين كرسوا حياتهم منذ 200 عاما للآثار المصرية ودراستها، والنشاط الفرنسي فيما يتعلق بالآثار في مصر مستمر، وشغفنا بالحضارة المصرية والتاريخ المصري العريق مستمر أيضا، وأعرب روماتيه، عن فخره بالتعاون مع المصريين في مجال الآثار، خاصة في تانيس والكرنك وأكثر من 40 موقعا أثريا.

وكانت انطلقت مساء اليوم، بالقاعة 43 بالمتحف المصري بالتحرير، فعاليات المعرض الأثري "الحفائر الفرنسية في مصر.. بحث تعاون ابتكار"، الذي يضم حوالي 100 قطعة أثرية، تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وحتى فترة العصور الوسطى، توثق أعمال بعثات الحفائر الأثرية الفرنسية العاملة في مصر، ويستمر لمدة شهرين، ويأتي ضمن فعاليات العام الثقافي المصري الفرنسي 2019.