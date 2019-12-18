محافظ الدقهلية لمسؤولين: مش لازم أنزل عشان تنضفوا الشارع

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مستوى النظافة بالمنصورة، لليوم الثالث على التوالي.

وأكد المحافظ أنه سيرصف شارع الدراسات فور الانتهاء من أعمال المرافق فيه، موجها رئيس حي شرق بترميم آثار حفر بشارع الجيش ورد الشيء لأصله، ورفع مخلفات هدم بناصية شارع الدراسات على نفقة صاحبها حتى لا تكون نواة لتجميع القمامة.

وأكد "مختار" لرئيسي حيي شرق وغرب المنصورة، أنه لن يغادر المكان حتى يرى الشارع كما يجب أن يكون، قائلا: "مش لازم أنزل عشان تنضفوا الشارع"، وطلب توزيع العمال على مجموعات تجوب شارع الدراسات على الجانبين.

ووجه المحافظ لرئيسي حيي شرق وغرب بعمل الورديات معا من الساعة السادسة مساءً حتى الصباح، مؤكدا لرئيس حي شرق برفع كفاءة الإنارة بشارع الدراسات.

وطلب من السيد عبدالفتاح، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بإيداع أحد المواطنين ليس له مأوى بشارع الدراسات لإحدى دور الرعاية، وتوفير كل أنواع العلاج اللازم له.