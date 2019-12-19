أجرت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، عدد من الحوارات، مع العاملين بمشروع الكباري والمحاور، بمدينة مصر الجديدة.

وقال عامل سوداني يعمل بالمشروع، أنه يعمل في المشروعات المصرية منذ قدومه إلى مصر قبل عامين، "مبسوط في الشغل، وبالفترة اللي قضيتها في مصر، لأن أهل مصر ناس طيبين وجدعان وبيعاملوني زي أهلهم".

وأضاف محمد مصطفى، أحد عمال المشروع، أنه يشعر بالارتياح في عمله، لأن العمل جميل في هذا المشروع الكبير، مشيرا إلى أن المشروع، سيكون تحفة معمارية تليق بمصر الحديثة، موضحًا أن النظام المستخدم في تشييد الكباري، يطبق لأول مرة في مصر، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأردف السيد عاطف، عامل في المشروع، أنه سعيد بالعمل في مشروع محاور وكباري مصر الجديدة، لأنه يبني بلده ويساهم في نهضتها.

وأشار المهندس المسؤول عن السلامة والصحة المهنية، للعمال في مشروع محاور وكباري مصر الجديدة، إلى أن الحفاظ على سلامة وصحة العمال في المشروع، من أهم أولويات الشركة.