دعا عدد من أعضاء مجلس نقابة المهن العلمية، جموع العمليين أعضاء النقابة لمقاطعة الانتخابات التي دعا لها الدكتور عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، وتجرى 31 ديسمبر الجاري.

وقال مجلس نقابة المهن العلمية، في بيان اليوم، إن الدعوة لهذه الانتخابات غير قانونية لأن القانون نص على إجرائها في شهر فبراير، وأن الدعوة لإجرائها الشهر الجاري قد يؤدي إلى إحداث فتنة في صفوف العلميين.

وتقدم اليوم عدد من أعضاء مجلس نقابة المهن العلمية بطعن ثان على قرار بدء إجراءات الانتخابات التي دعا إليها الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، باعتبارها مخالفة للقانون، وذلك بعد الطعن الذي قدمته هيئة المكتب، أمس.

كما وأعلنت نقابة العلميين الفرعية بالدقهلية مقاطعتها لانتخابات النقابة التي أعلن عنها الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب المهن العلمية، بدعوى عدم قانونية قرار فتح باب الترشح حتى 19 ديسمبر الجاري، وأن الميعاد القانوني وهو 26 فبراير المقبل.