أعرب الفنان محمود حميدة، عن فخرة الدائم بكل ما قدمه من أعمال فنية وسينمائية، سواء كان راضي بها أو غير راضي، وسواء كان أخطأ بها أو أصاب، موضحًا أن الألقاب التي يحصل عليها من محبيه مثل "الأب الروحي للفن"، لا تنمي روح الغرور لديه، "لا تشغل بالي، ممكن تدخل السعادة على الشخص الضعيف أحيانا".

ورد "حميدة"، خلال تقرير عرضه برنامج "عرب وود"، الذي يُعرض على شاشة "روتانا"، على انزعاج جمهوره، من قبوله أعمال فنية، لا يقوم بها دور البطولة، قال: "المنتجين بيقولوا مين اللي هيخشوا السينما لمحمود حميدة، طب ما أجيب أحمد عز شاب حلو وحليوة، والبنات بتحبه والشباب هتدخله السينما، وهو ده اللي يجيب الإيراد".

وتابع: "دوري في المجال الفني حاليا هو (سنيد)، بس أنا وظيفتي في المرحلة العمرية دي إني أقف جنب الأبطال الشباب، بس لو الدور اللي هلعبه مكنش داعم وقوي مش هطلعه، بس أنا أؤمن جدا بأن السينما هي الشباب فقط، مش للعواجيز، وأهمية الشخص في السينما هو وجوده المتواصل في الأعمال".