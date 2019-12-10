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نيوزيلندا تفتح تحقيقا جنائيا لكشف ملابسات سقوط قتلى جراء بركان

نيوزيلندا تفتح تحقيقا جنائيا لكشف ملابسات سقوط قتلى جراء بركان

عبدالعال يرحب بحضور طلاب من الصعيد في الجلسة العامة

عبدالعال يرحب بحضور طلاب من الصعيد في الجلسة العامة

تعليم مطروح: إحالة مدير مدرسة باحثة البادية للتحقيق بسبب الإهمال

تعليم مطروح: إحالة مدير مدرسة باحثة البادية للتحقيق بسبب الإهمال

"الإسكان": أغلبية الراغبين في الانتقال لسكن آخر من فئة الشباب

"الإسكان": أغلبية الراغبين في الانتقال لسكن آخر من فئة الشباب

"دفاع النواب" تهدي عبدالعال موسوعة وصف مصر

"دفاع النواب" تهدي عبدالعال موسوعة وصف مصر

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محلل عراقي: الغموض يحيط بقرار إعفاء قائد عمليات بغداد

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