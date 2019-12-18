ألقت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة التروسيكلات والدراجات النارية، بدائرة مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد ورود عدة بلاغات بسرقة درجات نارية وتروسيكلات في عدد من قرى مركز دشنا.

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث وتحريات برئاسة الرائد عمر الشريف، رئيس المباحث، والنقباء أحمد يسري، ومحمد طارق ومحمود غزالي، معاوني المباحث، وتوصلت التحريات إلى أن تشكيلا عصابيا مكون من 4 أشخاص تخصص في السرقة الدراجات النارية والتروسيكلات.

وبعد تقنين الإجراءات واتخاذ اللازم تمكنت قوة أمنية من مركز شرطة دشنا من ضبط "ممدوح. م"، و"فنتيرة. ا"، و"علاء. م"، و"قناوي. ا"، وتحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.