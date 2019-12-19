أصابت سيارة مسرعة سيدتين وتسببت في وقوع أضرار في 3 سيارات إحداها تابعة لإدارة مرور الدقهلية الليلة، في حادث بشارع المشاية السفلية أمام نادي جزيرة الورد بالمنصورة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد أحمد الجميلي، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، ببلاغ الأهالي بوقوع حادث تصادم أمام نادي جزيرة الورد ووقوع إصابات وخسائر.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الحادث، أن سيارة ملاكي ماركة بيجو ملاكي تحمل رقم "د ه ر 4738" اصطدمت بسيدة حال عبورها الشارع مع أطفالها، ودهست سيدة أخرى، وأحدث سائق السيارة تلفيات في 3 سيارات بالمكان منهم السيارة رقم "د ط ب 8261" تابعة لإدارة مرور الدقهلية.

وأكدت مصدر أمني أن جرى التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وتم إلقاء القبض على سائقها ويدعى "صلاح إ. إ"، موظف بمحكمة جنايات المنصورة.

وبحسب شهود العيان فإن سائق السيارة كان يبدو في حالة غير طبيعية ويبدو من تصرفاته أنه كان تحت تأثير مخدر.

ونقلت سيارات الإسعاف السيدتين المصابتين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم، وحرر عن ذلك محضر بقسم شرطة أول المنصورة لاتخاذ الإجراءات القانونية.