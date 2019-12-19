تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الخميس 19 ديسمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورة غير عادية، بناء على طلب فلسطين، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية، إزاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها البرازيل من خلال فتح مكتب تجاري لها في مدينة القدس كجزء من سفارتها لدى إسرائيل .

- يطلق مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة "منتدى الطفل الإفريقي" الذي يعقد أولى حلقاته في مكتبة القاهرة الكبرى السابعة مساء.

- تنتهي مهلة فتح البوابة الإلكترونية للتحويل بين الشعبتين (العلمية والأدبية) لطلاب الصف الثاني الثانوي.

- تنظم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة حفل الليلة المحمدية على مسرح المديرية بالمدرسة السعيدية في الحادية عشرة صباحًا.

- يستضيف مسرح الغد بالعجوزة العرض المسرحي "ظل الحكايات"، في الثامنة مساء لمدة 15 يوما.

- يقام ملتقى السرد العربى الدائم بالقاهرة أمسية مصرية سعودية تحت عنوان "الدكتور عبد المحسن القحطاني.. فكر ومسيرة" في الخامسة مساء، بمقر نقابة التجاريين برمسيس.

- ينظم بيت الغناء العربى، بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، في السابعة والنصف مساء حفلا غنائيا للفنانة أنغام مصطفى وفرقتها الموسيقية.

- تنظم سينما الهناجر في السادسة مساء حفل توزيع شهادات التخرج وعرض أفلام خريجي "المدرسة العربية للسينما والتليفزيون التابعة لقطاع صندوق التنمية.

- يعقد المركز الدولي للكتاب في السادسة مساء أمسية ثقافية لمناقشة مسرحية "جراج الأوبرا" للكاتب ميسرة صلاح الدين.

- يستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفلا لفرقة كايرو ستبس بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة ناير ناجي في الثامنة مساء، وفي الإسكندرية يستضيف مسرح سيد درويش بالإسكندرية حفلا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي في الثامنة مساء .

- يستضيف مسرح الجمهورية بوسط البلد حفلا لفرقة أوتار بقيادة عمرو عبد المنعم في الثامنة مساء.

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقى الإسماعيلى والأهلي، وذلك ضمن منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدورى العام المصرى، تقام المباراة على استاد حرس الحدود بالماكس بالإسكندرية فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء.