موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقنوات الناقلة

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي غدا الخميس الموافق 19 ديسمبر، الساعة 7:30 مساء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

ويمكن مشاهدة فريق الأهلي والإسماعيلي التي تقام على استاد حرس الحدود، على قنوات تايم سبورت وأون سبورت ، ويحكم المباراة محمود البنا.

ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر للحصول على انتصاره السابع على التوالي بمسابقة الدوري هذا الموسم وتعزيز صدارته للمسابقة، بعد أن تغلب الفريق الأحمر على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود، ومن ثم يسعى للفوز على الدراويش والوصول للنقطة رقم 21 ليتصدر الدوري.