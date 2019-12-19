أكد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، أن مصر تسعى لوجود دولة مركزية موحدة في ليبيا التي وصفها بالبلد العربي الشقيق.

وأضاف خلال لقاء خاص على هامش مشاركتهم في منتدى شباب العالم مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الاضطراب في ليبيا مقلق، مشيرًا إلى أن الرئيس أخبر إيطاليا وفرنسا، وطالب في دول كثيرة حول العالم بضرورة توقف ما يحدث في ليبيا، مشددًا على أن ما تركيا دخلت إلى ليبيا بأموال من دول عربية وذلك رغمًا عن إرادة الشعب الليبي لفرض سياسة أمر واقع على مصر.

وتابع: "الرئيس السيسي حط إيده على الجرح بالظبط والجرح هو محاولة تقويض الدولة الوطنية في المنطقة العربية وعاوزين كده تجمع هلامي شبيه بالدولة العثمانية في آخر أيامها وفكرة الدولة الوطن متبقاش واضحة".

واستطرد: "هما مشكلتهم مع مصر أنها الدولة الوطنية القوية غير القابلة للتقويض العصية على السقوط وده اللي بيرهقهم".